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Союзлегпром приглашает предприятия отрасли принять участие в конкурсе Роскачества

16.03.2017  07:14

Российский союз предпринимателей легкой и текстильной промышленности предлагает предприятиям отрасли принять участие в конкурсе Роскачества на соискание премий правительства РФ в области качества.

Как говорится в сообщении отраслевой организации, такие премии ежегодно присуждаются за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Информация о конкурсе размещена на сайтах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и Секретариата Совета по присуждению премий.

Дополнительную информацию потенциальным номинантам - предприятиям отрасли также можно получить в секретариате совета по присуждению премий правительства Российской Федерации в области качества (Михеева А.О. – тел. (495) 978-26-39 доб. 239).

Кроме того, Союзлегпром просит потенциальных участников конкурса проинформировать об этом и организацию (отв. Н.И. Самойленко).

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