01.03.2017 07:13

В рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности-2017 прошел второй международный научно-практический симпозиум «Наука – текстильному производству: новейшие отраслевые научные разработки в сфере технического текстиля и практический опыт их применения».

Как подчеркнули участники мероприятия, говорится в сообщении Российского союза легкой промышленности, производство технического текстиля и нетканых материалов, востребованных практически всеми секторами экономики страны, имеет наибольшие перспективы в развитии отечественного легпрома. Выпуск продукции этой подотрасли на собственной производственной базе может стать локомотивом роста конкурентоспособности текстильной промышленности.

Меняется отношение к текстильной и легкой промышленности во властных государственных структурах. Появились программы поддержки и понимание того, что текстиль — это не только повседневная одежда, но еще и технические высокотехнологичные материалы для космоса, авиастроения, строительства, медицины, автомобилестроения.

В числе важнейших вопросов, которые обсуждали участники , подготовка кадров для сектора, его дальнейшее развитие и меры поддержки сектора.

По итогам проведенного мероприятия будет подготовлена и направлена в правительство резолюция участников симпозиума о поддержке развития отраслевой науки и направления технического текстиля и нетканых материалов.