Вторая Торгово-закупочная сессия «Легпром – в сети!» с участием крупнейших торговых сетей и производителей отечественной легкой промышленности пройдет 30 августа 2017 года, сообщает оргкомитет мероприятия.

Первая Торгово-закупочная сессия успешно состоялась в феврале 2017 года в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности-2017», где приняли участие 15 крупнейших российских и зарубежных торговых сетей и 40 производителей домашнего текстиля, трикотажа, мужской, женской и детской одежды (включая школьную форму), чулочно-носочных изделий. Всего было проведено более 150 встреч.

К участию во второй Торгово-закупочной сессии со стороны торговых сетей приглашены такие компании как «Фамилия», Glance, Sela, Finn Flare, O'stin, «Баон», Forward, «Модис», «Икеа», Дом Виктории Андрияновой, «Твой дом», «Метро Кеш энд Керри», сибирская сеть «Мария Ра».

Приглашенным компаниям отрасли организаторы Торгово-закупочной сессии предложат индивидуальные переговоры о поставках продукции отечественного производства с коммерческими директорами или категорийными менеджерами розничных сетей.

В рамках Торгово-закупочной сессии участники (поставщики и производители) смогут:

Познакомиться с лицами, принимающими решения о закупках в федеральных и региональных сетях по сегменту non-food.

Провести презентацию товаров определенной категории.

Согласовать критерии подбора сетями товаров и собственных производственных мощностей и качества предлагаемой продукции.

В дальнейшем проработать вопрос контрактного производства конкретных сегментов товара под определенные сети.

Приоритетно рассматриваемые сегменты товаров в рамках Торгово-закупочной сессии:

1. Текстиль для дома

2. Трикотажные изделия

3. Детская одежда и школьная форма

4. Женская и мужская одежда

5. Нижнее белье и домашняя одежда

6. Костюмная группа

7. Пальто и верхняя одежда

Мероприятие состоится 30 августа 2017 года, с 15:00 до 18:00. Место проведения: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14,

ЦВК «Экспоцентр», 7 павильон, зал 2.

Участие в Торгово-закупочной сессии - бесплатное, только для зарегистрированных участников выставки «Интерткань-2017. Осень» после подачи заявки в установленной форме в адрес оргкомитета выставки.

Для подачи заявки на участие необходимо в срок до 15 августа заполнить форму и отправить на электронный адрес: info@souzlegprom.ru.