30.05.2017 07:00

В Торгово-промышленной палате РФ состоялось итоговое общее собрание членов Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности.

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, в мероприятии приняли участие руководители всех компаний – членов союза, а также депутаты Государственной думы, руководители Минпромторга, ТПП, РСПП, ряда общественных организаций, ученые, представители СМИ. В ходе мероприятия, наряду с организационными вопросами и подведением итогов его хозяйственной деятельности за прошедший 2016 год, были обсуждены наиболее актуальные вопросы, стоящие на отраслевой повестке дня.

Собравшиеся констатировали, что полоса «выживания» отрасли в основном завершилась, наметились прорывные точки роста (сектора технического текстиля, кожевенно-обувной и ряд других).

Тем не менее, подчеркнул глава Союзлегпрома Андрей Разбродин, ряд факторов все еще мешает развитию сегмента, в их числе тяжелые условия банковского кредитования, обесценивание рубля, незаконный реэкспорт демпинговой и контрафактной продукции РФ, наряду с налоговой нагрузкой и растущими дефицитом качественного сырья.

При этом, по словам депутата Госдумы Юрия Смирнова, среди злободневных проблем отрасли – дефицит высококвалифицированных кадров, «гнёт» надзорных органов, ужесточение налоговой политики.

Касаясь основных тенденций в легпроме, глава Союза отметил, что наиболее успешными в 2016-м году были производственные показатели у швейной и кожевенной отраслей.

По итогам заседания прозвучал ряд предложений, над которыми требуется вести работу, чтобы закрепить позитивные тенденции в секторе. Среди этих предложений Андрей Разбродин выделил, во-первых, организацию госсубсидирования отраслевой выставочно-ярмарочной деятельности. Во-вторых – отраслевую премию «Золотое веретено» предлагается трансформировать в общероссийский премиальный конкурс.