23.03.2017 07:03

Союзлегпром структурировал предложения делегатов «Легпромфорума-2017» по итогам круглого стола «Стимулирование заинтересованности розничного бизнеса к работе с российскими производителями текстильной и легкой промышленности» и торгово-закупочной сессии.

Как говорится в сообщении отраслевой организации, соответствующие предложения были направлены в форме резолюции в Минпромторг и АКОРТ. Ведомства должны заняться совместной проработкой данных предложений в течение года.

В резолюции предлагается рассмотреть вопрос целесообразности создания отраслевой электронной торгово-закупочной площадки, на которой на аукционно-конкурсной основе производители смогли бы получить доступ к заказам ритейла на основе публичности.





В качестве маркетинговой поддержки производителей и для развития внутриотраслевой и межотраслевой кооперации также планируется провести в течение 2017 года дополнительные мероприятия (торгово-закупочные сессии, совместные презентации для ознакомления с новыми наработками текстильных предприятий, выездные мероприятия с целью стимулирования сбыта продукции, встречи с потенциальными партнерами) на выставочных площадках и в рамках крупных событий. На данные мероприятия Союзлегпром планирует приглашать сети всех уровней, заинтересованные в приобретении качественной текстильной продукции, производимой в России.