21.04.2017 07:12

В Российском союзе предпринимателей текстильной и легкой промышленности состоялось заседание правления под руководством его президента, члена Общественной палаты РФ Андрея Разбродина. В числе обсуждавшихся вопросов была стоимость растаможивания текстильного сырья и продуктов его переработки.

Как отметили участники заседания, среди вопросов, впрямую влияющих на конкурентоспособность отрасли - сохраняющиеся, притом существенные, диспропорции в ЕАЭС и СНГ в целом в стоимости растаможивания текстильного сырья и продуктов его переработки. Это создаёт односторонние преимущества для ряда стран бывшего СССР и одновременно способствует росту демпингового экспорта из стран дальнего зарубежья, и увеличению реэкспорта в РФ через страны ЕАЭС.

Как отметил замглавы комитета Союзлегпрома по химволокнам и техтекстилю Константин Мизгунов, сейчас сохраняется тренд к дальнейшему росту производства и реализации этой российской продукции, в том числена внешнем рынке. Ряд отечественных производителей технического текстиля участвуют в программах господдержки. Но по-прежнему многие сырьевые и полуфабрикатные компоненты данной продукции ввозятся из-за рубежа. А ввиду проблем, связанных с растаможиванием и смежных финансовых вопросов, вынужденно растут непрямые поставки таких компонентов.

Между тем, сохраняется актуальность отмены ввозных пошлин на импорт многих видов сырья и полуфабрикатов для изготовления химических и смешанных волокон. Поскольку, по словам Константина Мизгунова, пока не налажено их российское производство в требуемом объеме. В частности, на 2017-й обнулены пошлины на ввоз вискозного волокна.

Практически все участники правления, подчеркивается в сообщении отраслевой организации, высказались за создание в рамках союза профильного комитета по системному взаимодействию с ФТС, главной задачей которого будет содействие максимальной прозрачности всех таможенных процедур.