20.04.2017 07:09

В Российском союзе предпринимателей текстильной и легкой промышленности состоялось заседание правления под руководством его президента, члена Общественной палаты РФ Андрея Разбродина. В числе обсуждавшихся вопросов была выставочно-ярмарочная деятельность компаний сектора.

Участники мероприятия отметили, что на сегодняшний день в секторе легпрома слабо продвигаются проекты по господдержке выставочно-ярмарочной деятельности. Федеральные ведомства больше сориентированы на реализацию собственных программ этой деятельности, из-за чего сохраняется разобщенность бизнеса и государства в информационном и конкретном, т.е. товарном продвижении отечественной текстильной продукции. А планы предприятий в этом секторе зачастую переводятся в сферу господдержки экспорта. В связи с этим возникает «разнонаправленность» в государственной политике по выставочно-ярмарочной деятельности.

По мнению главы Союзлегпрома Андрея Разбродина, целесообразно продумать возможности включения выставочно-ярмарочной деятельности предприятий в программы господдержки. Президент отраслевой организации подчеркнул, что растет число российских участников крупных зарубежных отраслевых выставок, что свидетельствует о возрастающем интересе зарубежного рынка и к ассортименту, и к инвестпроектам российских производителей. В этой связи, Андрей Разбродин отметил проект технопарка в Кунцево, где в надлежащем ассортименте и объеме может быть представлена или произведена продукция российской Fashion industry.