18.01.2017 07:25

Российский cоюз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и международная выставочная компания Messe Frankfurt GmbH (Германия) заключили соглашение о сотрудничестве.

Как говорится в сообщении отраслевой организации, подписание документа состоялось во Франкфурт-на-Майне (Германия) в рамках международной выставки домашнего текстиля и товаров для оформления интерьера Heimtextil-2017. Организатором выставки выступила ведущая европейская выставочная компания Messe Frankfurt.

Как заявил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, этот документ «предусматривает взаимодействие сторон по развитию российской текстильной и легкой промышленности, и проведение совместных коммуникационно-выставочных проектов в России и за рубежом. В подобных мероприятиях заинтересованы обе стороны. В частности, будет реализован ряд мер, нацеленных на поддержку российских предприятий отрасли в России и за ее пределами. Также, стороны намерены активизировать работу по привлечению российских отраслевых компаний к участию в профессиональных выставках».

Что касается долгосрочных целей означенных мероприятий и планов, - российские текстильщики, по словам Андрея Разбродина, заинтересованы не в разрозненных выставках внутри отрасли, а в выстраивании современной, комплексной выставочной системы в России. Они надеются, что сотрудничество с германскими партнерами в этой сфере сделает его взаимовыгодным и взаимоинтересным. В том числе, в сфере обмена современными технологиями текстильного производства и дальнейшего развития этих технологий.