13.04.2017 21:53

Вакантность торговых помещений в Санкт-Петербурге достигла в январе-марте наименьшего значения за три года, исключая сегмент fashion-ритейла, сообщает пресс-служба компании JLL.

На основных торговых улицах Санкт-Петербурга в 1-м квартале 2017 года отмечается снижение доли свободных помещений. Впервые с конца 2014 года показатель составил 6,3%.

«Сокращение вакантности наблюдалось на большинстве основных торговых улиц, за исключением коридоров, специализирующихся на fashion-ритейле: Невского проспекта, Большого проспекта П.С. и Большой Конюшенной улицы. Сравнительно низкая активность fashion-сегмента в январе-марте привела к серьезным различиям в структурах открытых и закрытых объектов, которые прежде были более сбалансированными. Так, если заведения общепита лидируют в структуре и открытых, и закрытых за квартал объектов (35 и 36% соответственно), доля ритейлеров одежды, обуви и аксессуаров среди открытий существенно уступает соответствующей доле среди закрытых магазинов (9% и 22%)», – рассказал руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Владислав Фадеев.

Он также отметил, что знаковыми событиями для города стали открытие бутика Escada и анонсирование бутика Dior на Старо-Невском проспекте.

Согласно исследованиям JLL , за первые три месяца 2017 года в Санкт-Петербурге открылось на 14% больше объектов, чем закрылось. При этом на улицах с ярко выраженной специализацией максимальная граница арендных ставок увеличилась на 10-15%, а в торговых коридорах с менее выраженной специализацией – уменьшилась на 10%.

Ротация арендаторов в 1-м квартале 2017 года составила 6,7%, увеличившись на 1,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.