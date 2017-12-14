«Сокровища Петербурга» опубликовали расписание выставочных мероприятий на 2017-2018 гг.

Выставочное
объединение «Сокровища Петербурга» представило программу ювелирных выставок 2017-2018.
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Расписание проектов ВО «Сокровища
Петербурга»
Санкт-Петербург
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Даты
|
Выставка
|
Место
проведения
|
Адрес
|
16 – 19 ноября
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«Ювелирные ряды»
Выставка-продажа.
Более 100 участников.
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ВЦ «Гагарин»
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Кузнецовская, 52
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30 ноября –3 декабря
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«Сокровища Петербурга»
Выставка-продажа:
два этажа, более 250 участников. Все стили украшений – от Ренессанса до
хай-тек.
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Музей Связи им. Попова
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Почтамтская, 7
|
14 – 17 декабря
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«Ювелирные ряды»
Выставка-продажа.
Более 100 участников.
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ВЦ «Гагарин»
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Кузнецовская, 52
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21-24 декабря
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«Сокровища Петербурга»
Более 150 участников,
известные бренды и авторы-ювелиры, бесплатные экскурсии и розыгрыши ценных
призов.
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Особняк Трубецких-Нарышкиных
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ул. Чайковского, 29
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27 – 30 декабря
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«Елки зеленые»
Большая
новогодняя ярмарка подарков: 100 участников, множество идей для подарков,
широкий ассортимент товаров.
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ВЦ «Гагарин»
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Кузнецовская, 52
|
3-6 января
|
«Елки зеленые»
Большая
новогодняя ярмарка подарков: 100 участников, множество идей для подарков,
широкий ассортимент товаров.
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ВЦ «Гагарин»
|
Кузнецовская, 52
|
25-28 января
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«Ювелирные ряды»
Выставка-продажа.
Более 100 участников.
|
ВЦ «Гагарин»
|
Кузнецовская, 52
|
8-11 февраля
|
«Сокровища Петербурга»
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Особняк Трубецких-Нарышкиных
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ул. Чайковского, 29
|
15-18 февраля
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«Красота и здоровье»
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ВЦ «Гагарин»
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Кузнецовская, 52
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22-25 февраля
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«Ювелирные ряды»
Выставка-продажа.
Более 100 участников.
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ВЦ «Гагарин»
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Кузнецовская, 52
|
1-4 марта
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«Сокровища Петербурга»
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Особняк Демидова
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Большая Морская, 43
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8-11 марта
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«Ваш стиль»
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ВЦ «Гагарин»
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Кузнецовская, 52
|
22-25 марта
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«Свадебная выставка»
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ВЦ «Гагарин»
|
Кузнецовская, 52