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«Сокровища Петербурга» опубликовали расписание выставочных мероприятий на 2017-2018 гг.

10.11.2017  11:54

Выставочное объединение «Сокровища Петербурга» представило программу ювелирных выставок 2017-2018.

Расписание проектов ВО «Сокровища Петербурга»

Санкт-Петербург

Даты

Выставка

Место проведения

Адрес

16 – 19 ноября

«Ювелирные ряды»

Выставка-продажа. Более 100 участников.

ВЦ «Гагарин»

Кузнецовская, 52

30 ноября –3 декабря

«Сокровища Петербурга»

Выставка-продажа: два этажа, более 250 участников. Все стили украшений – от Ренессанса до хай-тек.

Музей Связи им. Попова

Почтамтская, 7

14 – 17 декабря

«Ювелирные ряды»

Выставка-продажа. Более 100 участников.

ВЦ «Гагарин»

Кузнецовская, 52

21-24 декабря

«Сокровища Петербурга»

Более 150 участников, известные бренды и авторы-ювелиры, бесплатные экскурсии и розыгрыши ценных призов.

Особняк Трубецких-Нарышкиных

ул. Чайковского, 29

27 – 30 декабря

«Елки зеленые»

Большая новогодняя ярмарка подарков: 100 участников, множество идей для подарков, широкий ассортимент товаров.

ВЦ «Гагарин»

Кузнецовская, 52

3-6 января

«Елки зеленые»

Большая новогодняя ярмарка подарков: 100 участников, множество идей для подарков, широкий ассортимент товаров.

ВЦ «Гагарин»

Кузнецовская, 52

25-28 января

«Ювелирные ряды»

Выставка-продажа. Более 100 участников.

ВЦ «Гагарин»

Кузнецовская, 52

8-11 февраля

«Сокровища Петербурга»

Особняк Трубецких-Нарышкиных

ул. Чайковского, 29

15-18 февраля

«Красота и здоровье»

ВЦ «Гагарин»

Кузнецовская, 52

22-25 февраля

«Ювелирные ряды»

Выставка-продажа. Более 100 участников.

ВЦ «Гагарин»

Кузнецовская, 52

1-4 марта

«Сокровища Петербурга»

Особняк Демидова

Большая Морская, 43

8-11 марта

«Ваш стиль»

ВЦ «Гагарин»

Кузнецовская, 52

22-25 марта

«Свадебная выставка»

ВЦ «Гагарин»

Кузнецовская, 52

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