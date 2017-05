Немецкий бренд s.Oliver выпустил новую линейку пляжной женской одежды s.Oliver Red Label, сообщает компания.

Актуальный фасон этого лета – купальники бондо присутствуют в коллекции Red Label в самых разных оттенках – от насыщенного синего до нежно бирюзового.

Морская тематика нашла свое отражение в mix&match бикини в полоску и c узором, представленных в темно-синем, белом и красном цветах, а также разнообразных слитных моделях.

Стиль ретро представлен оригинальными футболками, шортами с высокой посадкой и короткими комбинезонами. Яркими декоративными элементами пляжной одежды нового сезона будут различные плетения из ниток и завязок. Лаконичные кулоны, например, в виде звезды или якоря помогут завершить модный образ для пляжной вечеринки.

Компания s.Oliver была основана Берндом Фрайером в 1969 году, когда в Вюрцбурге открылся первый магазин под вывеской Sir Oliver. В 1978 году бренд получил свое нынешнее название — s.Oliver. Сегодня компания предлагает одежду и аксессуары под марками s.Oliver Casual, Selection by s.Oliver, QS by s.Oliver, Triangle by s.Oliver, s.Oliver Junior. Бренд представлен во многих странах мира в 278 собственных магазинах, 351 торговой точке, открытой по франчайзингу, 3074 магазинах формата shop-in-shops и 3876 мультибрендах.

Фотографии предоставлены компанией.