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s.Oliver представил специальную подборку нижнего белья Red Label
06.02.2017 20:44
Компания s.Oliver опубликовала ко Дню святого Валентина подборку нижнего белья и домашней одежды Red Label.
Компания s.Oliver была основана Берндом Фрайером в 1969 году, когда в Вюрцбурге открылся первый магазин под вывеской Sir Oliver. В 1978 году бренд получил свое нынешнее название — s.Oliver. Сегодня компания предлагает одежду и аксессуары под марками s.Oliver Casual, Selection by s.Oliver, QS by s.Oliver, Triangle by s.Oliver, s.Oliver Junior. Бренд представлен во многих странах мира в 262 собственных магазинах, 323 торговых точках, открытых по франчайзингу, 2724 магазинах формата shop-in-shops и 3394 мультибрендах.
Фотографии предоставлены компанией.
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