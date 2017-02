Компания s.Oliver опубликовала ко Дню святого Валентина подборку нижнего белья и домашней одежды Red Label.

Компания s.Oliver была основана Берндом Фрайером в 1969 году, когда в Вюрцбурге открылся первый магазин под вывеской Sir Oliver. В 1978 году бренд получил свое нынешнее название — s.Oliver. Сегодня компания предлагает одежду и аксессуары под марками s.Oliver Casual, Selection by s.Oliver, QS by s.Oliver, Triangle by s.Oliver, s.Oliver Junior. Бренд представлен во многих странах мира в 262 собственных магазинах, 323 торговых точках, открытых по франчайзингу, 2724 магазинах формата shop-in-shops и 3394 мультибрендах.

Фотографии предоставлены компанией.