Премиальная линия s.Oliver Black Label объединила нарядные модели для новогодних и рождественских праздников, сообщается в пресс-релизе компании.

Новогоднюю ночь и рождественские праздники s.Oliver Black Label предлагает встретить в элегантных костюмах правильной посадки и в мерцающих платьях.

В женской линейке центром внимания стали небольшие и элегантные сумочки и массивные ожерелья, украшенные крупными кристаллами. s.Oliver Black Label предлагает отдать предпочтение глубоким и сдержанным цветам в сочетании с ярким декорированием из камней и пайеток. Также актуальна для женского гардероба ажурная тематика, представленная в легких, прозрачных элементах, а также в кружевных текстурах.

В мужской линейке s.Oliver Black Label особое место уделено костюму, представленному в нескольких цветовых решениях. Палитра выполнена в приглушенных классических вариациях, что позволяет сочетать разные цвета в одном образе. Элегантная бабочка, шелковый галстук дополнят костюм в новогоднюю ночь.