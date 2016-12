Премиальная линия s.Oliver Black Label объединила нарядные модели для новогодних и рождественских праздников, сообщается в пресс-релизе компании.

Новогоднюю ночь и рождественские праздники s.Oliver Black Label предлагает встретить в элегантных костюмах правильной посадки и в мерцающих платьях. В женской линейке центром внимания стали небольшие и элегантные сумочки и массивные ожерелья, украшенные крупными кристаллами. s.Oliver Black Label предлагает отдать предпочтение глубоким и сдержанным цветам в сочетании с ярким декорированием из камней и пайеток. Также актуальна для женского гардероба ажурная тематика, представленная в легких, прозрачных элементах, а также в кружевных текстурах. В мужской линейке s.Oliver Black Label особое место уделено костюму, представленному в нескольких цветовых решениях. Палитра выполнена в приглушенных классических вариациях, что позволяет сочетать разные цвета в одном образе. Элегантная бабочка, шелковый галстук дополнят костюм в новогоднюю ночь.

Компания s.Oliver была основана Берндом Фрайером в 1969 году, когда в Вюрцбурге открылся первый магазин под вывеской Sir Oliver. В 1978 году бренд получил свое нынешнее название — s.Oliver. Сегодня компания предлагает одежду и аксессуары под марками s.Oliver Casual, Selection by s.Oliver, QS by s.Oliver, Triangle by s.Oliver, s.Oliver Junior. Бренд представлен во многих странах мира в 262 собственных магазинах, 323 торговых точках, открытых по франчайзингу, 2724 магазинах формата shop-in-shops и 3394 мультибрендах.

