С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиSolstudio Textile Design примет участие в выставке «Интерткань 2017»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru

Solstudio Textile Design примет участие в выставке «Интерткань 2017»

10.02.2017  16:54

В первый день выставки «Интерткань» основатель студии Solstudio Textile Design Александра Калошина проведет мастер-класс по тенденциям текстильного дизайна сезона весна-лето 2018, сообщают организаторы.

Впервые в России в рамках Второй международной выставки тканей и текстильных материалов «Интерткань 2017» пройдет специализированный Тренд-форум по тенденциям текстильного дизайна.

Дизайн Тренд-форума создан российской компанией – студией текстильного дизайна Solstudio Textile Design, постоянным участником ведущих мировых текстильных выставок Premiere Vision (Париж, Нью-Йорк), Munich Fabric Start (Мюнхен), TexWorld (Париж), Intertextile Shanghai (Шанхай), по собственным аналитическим материалам.

В рамках Тренд-форума будут продемонстрированы главные тенденции текстильного дизайна сезона весна-лето 2018, а также мегатренды – основные направления движений всей индустрии моды в целом. В общей сложности в рамках Тренд-форума можно увидеть 2000 актуальных текстильных паттернов.

Выставка «Интерткань 2017» организована в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности при поддержке Минпромторга, ТПП и Союзлегпрома. Выставка пройдет с 20 по 22 февраля в павильоне №7 Экспоцентра на Красной Пресне. Тренд-форум расположится в пространстве между павильонами 7.1 и 7.2.

В первый день выставки в рамках деловой программы Российской недели текстильной и легкой промышленности пройдет мастер-класс по тенденциям текстильного дизайна сезона весна-лето 2018. Спикер – основатель студии Solstudio Textile Design Александра Калошина. 20 февраля, 14:30 - 16:00, зал семинаров №2, павильон 2, 4 этаж.

Во время выставки дважды в день будут организованы тренд-классы в пространстве Форума с подробным рассказом о тенденциях текстильного дизайна будущих сезонов и пояснениями об особенностях и специфике дизайна ткани.
Расписание тренд-классов: 20, 21, 22 февраля, 12:00 и 16:00.

Также в пространстве Тренд-форума пройдут ежедневные консультации в формате свободного общения для всех специалистов индустрии по вопросам работы с материалами тренд-бюро, тренд-прогнозами, дизайнами и текстильным материалом. Ежедневно с 10:00 до 18:00.

Solstudio Textile Design — российская студия текстильного дизайна, постоянный участник ведущих текстильных выставок мира — Premiere Vision (Париж, Нью-Йорк), TexWorld (Париж), Munich Fabric Start (Мюнхен), Intertextile Shanghai (Шанхай). Среди заказчиков студии — производители тканей и одежды из 30 стран, среди которых Россия, США, Китай, Япония, Италия, Франция, Великобритания. Solstudio Textile Design была удостоена многих наград, в том числе премии «Золотое веретено» Российской академии моды в 2015 году.

Иллюстрация предоставлена компанией.

Просмотров: 35
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1241 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте