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Solstudio Textile Design примет участие в выставке «Интерткань 2017»
10.02.2017 16:54
В первый день выставки «Интерткань» основатель студии Solstudio Textile Design Александра Калошина проведет мастер-класс по тенденциям текстильного дизайна сезона весна-лето 2018, сообщают организаторы.
Впервые в России в рамках Второй международной выставки тканей и текстильных материалов «Интерткань 2017» пройдет специализированный Тренд-форум по тенденциям текстильного дизайна.
Дизайн Тренд-форума создан российской компанией – студией текстильного дизайна Solstudio Textile Design, постоянным участником ведущих мировых текстильных выставок Premiere Vision (Париж, Нью-Йорк), Munich Fabric Start (Мюнхен), TexWorld (Париж), Intertextile Shanghai (Шанхай), по собственным аналитическим материалам.
В рамках Тренд-форума будут продемонстрированы главные тенденции текстильного дизайна сезона
весна-лето 2018, а также мегатренды – основные направления
движений всей индустрии моды в целом. В общей сложности в рамках Тренд-форума
можно увидеть 2000 актуальных текстильных паттернов.
В первый день выставки
в рамках деловой программы Российской недели текстильной и легкой
промышленности пройдет мастер-класс
по тенденциям текстильного дизайна сезона весна-лето 2018. Спикер –
основатель студии Solstudio Textile Design Александра Калошина. 20 февраля, 14:30 - 16:00, зал семинаров №2,
павильон 2, 4 этаж.
Solstudio Textile Design — российская студия текстильного дизайна, постоянный участник ведущих текстильных выставок мира — Premiere Vision (Париж, Нью-Йорк), TexWorld (Париж), Munich Fabric Start (Мюнхен), Intertextile Shanghai (Шанхай). Среди заказчиков студии — производители тканей и одежды из 30 стран, среди которых Россия, США, Китай, Япония, Италия, Франция, Великобритания. Solstudio Textile Design была удостоена многих наград, в том числе премии «Золотое веретено» Российской академии моды в 2015 году.
Иллюстрация предоставлена компанией.
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