В первый день выставки «Интерткань» основатель студии Solstudio Textile Design Александра Калошина проведет мастер-класс по тенденциям текстильного дизайна сезона весна-лето 2018, сообщают организаторы.

Впервые в России в рамках Второй международной выставки тканей и текстильных материалов «Интерткань 2017» пройдет специализированный Тренд-форум по тенденциям текстильного дизайна.

Дизайн Тренд-форума создан российской компанией – студией текстильного дизайна Solstudio Textile Design, постоянным участником ведущих мировых текстильных выставок Premiere Vision (Париж, Нью-Йорк), Munich Fabric Start (Мюнхен), TexWorld (Париж), Intertextile Shanghai (Шанхай), по собственным аналитическим материалам.

В рамках Тренд-форума будут продемонстрированы главные тенденции текстильного дизайна сезона весна-лето 2018, а также мегатренды – основные направления движений всей индустрии моды в целом. В общей сложности в рамках Тренд-форума можно увидеть 2000 актуальных текстильных паттернов.



Выставка «Интерткань 2017» организована в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности при поддержке Минпромторга, ТПП и Союзлегпрома. Выставка пройдет с 20 по 22 февраля в павильоне №7 Экспоцентра на Красной Пресне. Тренд-форум расположится в пространстве между павильонами 7.1 и 7.2.

В первый день выставки в рамках деловой программы Российской недели текстильной и легкой промышленности пройдет мастер-класс по тенденциям текстильного дизайна сезона весна-лето 2018. Спикер – основатель студии Solstudio Textile Design Александра Калошина. 20 февраля, 14:30 - 16:00, зал семинаров №2, павильон 2, 4 этаж.



Во время выставки дважды в день будут организованы тренд-классы в пространстве Форума с подробным рассказом о тенденциях текстильного дизайна будущих сезонов и пояснениями об особенностях и специфике дизайна ткани.

Расписание тренд-классов: 20, 21, 22 февраля, 12:00 и 16:00.



Также в пространстве Тренд-форума пройдут ежедневные консультации в формате свободного общения для всех специалистов индустрии по вопросам работы с материалами тренд-бюро, тренд-прогнозами, дизайнами и текстильным материалом. Ежедневно с 10:00 до 18:00.

Solstudio Textile Design — российская студия текстильного дизайна, постоянный участник ведущих текстильных выставок мира — Premiere Vision (Париж, Нью-Йорк), TexWorld (Париж), Munich Fabric Start (Мюнхен), Intertextile Shanghai (Шанхай). Среди заказчиков студии — производители тканей и одежды из 30 стран, среди которых Россия, США, Китай, Япония, Италия, Франция, Великобритания. Solstudio Textile Design была удостоена многих наград, в том числе премии «Золотое веретено» Российской академии моды в 2015 году.

Иллюстрация предоставлена компанией.