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Solstudio Textile Design проведет мастер-класс в рамках ярмарки «Текстильлегпром»
26.07.2017 11:22
Мастер-класс «Аналитика тенденций в текстильном дизайне сезона «осень-зима 2018/19»: главные темы, цвета и направления» от Solstudio Textile Design состоится 30 августа, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».
Мероприятие проведет Ксения Ежова, руководитель студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design.
«Дизайн ткани стал одним из главных двигателей моды в последние 10 лет. Это произошло благодаря стремительному развитию технологии цифровой печати (digital или ink jet printing), которая постепенно вытесняет традиционную печать. В первую очередь цвет привлекает внимание к одежде, а понять предпочтения потребителей с каждым сезоном становится все сложнее. Предугадать желания покупателей помогает аналитика тенденций. Понимание и применение трендов – это ключ к успешным продажам», - считает Александра Калошина, основатель Группы компаний Solstudio Textile Group.
Программа мастер-класса:
Вход на семинар свободный, по регистрации sol@solstudio.ru.
Посмотреть вебинар Александры Калошной «Как работает индустрия текстильного дизайна» можно по ссылке на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube: https://youtu.be/_T-vPhUJ8jQ.
Напоминаем, что Solstudio Textile Design создает текстильный паттерн – рисунки для ткани и продает их в 30 стран мира, является единственным российским участником текстильных выставок Premiere Vision (Париж), Intertextile Shanghai (Шанхай), Munich Fabric Start (Мюнхен), Indigo (Нью-Йорк).
49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.
В рамках Деловой программы ярмарки также пройдут: мастер-классs Натальи Чиненовой по оптовым и розничным продажам; семинары Андрея Бурматикова по тенденциям в женской, мужской и детской моды сезона «осень-зима 2018/19; семинар по решению проблем швейного производства с использованием САПР «Грация»; конкурс на соискание премии «Мода России» и 39-й Международный конкурс «Экзерсис» и др.
Фотографии предоставлены Solstudio Textile Design.
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