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«Сороконожка» начала сотрудничать с «Почтой России»

20.11.2017  15:35

Магазин детской обуви «Сороконожка» начал сотрудничество с «Почтой России», сообщается в пресс-релизе компании.

Главным преимуществом для потребителей становится возможность самостоятельно выбрать на карте пунктов выдачи заказов любое удобное отделение связи. Отделения «Почты России» широко представлены во всех регионах РФ.

Склад, в свою очередь, после заключения договора с «Почтой России» получает возможность сдавать отправления в центре выдачи и приема посылок. При этом все адресные ярлыки и бланки наложенного платежа формируются онлайн в «Личном кабинете» клиента. Это ускоряет прием отправлений в почтовом отделении. По всем возникающим вопросам с договорными клиентами работает группа поддержки продаж.

«Сороконожка» - это интернет-сеть мультибрендовых магазинов детской обуви. На данный момент партнерами «Сороконожки» являются 6 независимых розничных складов детской обуви, суммарный ассортимент которых составляет порядка 2,5 тысяч моделей детской обуви.  

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