15.08.2017 22:50

Интернет-сеть мультибрендовых магазинов детской обуви «Сороконожка» принимает оплату заказов через интернет-эквайринг «Сбербанк-Онлайн», сообщает пресс-служба компании.

Интернет-магазин «Сороконожка», специализирующийся на детской обуви, увеличил количество вариантов оплаты для своих клиентов. Если ранее им была доступна онлайн-оплата только через сервис NetPay, то сейчас появилась возможность использовать «Сбербанк-Онлайн». Подключение к этой системе интернет-эквайринга произошло недавно.

«На данный момент способы оплаты на сайте поддерживают три магазина - «Левушка», «Лео» и «Параллель». Двое из них предлагают выбор: NetPay или «Сбербанк-Онлайн». В ближайшем будущем ожидаем, что их ряды дополнятся магазином «Первые шаги», ну а далее надеемся онлайн-платежи внедрят и остальные партнеры «Сороконожки», - отметила администратор интернет-магазина детской обуви «Сороконожка» Мила Бекк.

Страница оплаты «Сбербанк-Онлайн» отвечает последним международным требованиям безопасности платежных систем Visa и MasterCard. К оплате принимаются карты Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, Мир.

«Сороконожка» - это интернет-сеть мультибрендовых магазинов детской обуви. Сотрудничает с ритейлерами детской обуви Уральского федерального округа и России. На данный момент партнерами «Сороконожки» являются 6 независимых розничных складов детской обуви. Их суммарный ассортиментсоставляет порядка 2,5 тысяч моделей детской обуви.