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Сотрудники челябинского завода «Этерно» носят одежду из тканей «Чайковский текстиль»

18.01.2017  22:05

Спецодежда работников предприятия «Этерно» из Челябинска пошита из тканей «Чайковский текстиль», сообщает пресс-служба компании.

Завод «Этерно» в Челябинске закупил для своих сотрудников спецодежду из российских тканей «Чайковский текстиль». Костюмы изготовлены из материала c эффектом механического стрейча «StretchAll 230».

Месяц назад именно в этой одежде рабочие предприятия встречали президента России Владимира Путина, приехавшего на торжественный запуск производства штампосварных деталей с использованием нанотехнологий.



«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.

Фотография с сайта компании.

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