01.02.2017 07:18

В поселке Волга Некоузского района Ярославской области останутся без работы сотрудники двух цехов по производству спецодежды, в том числе инвалиды. В общей сложности это касается 28 человек, рассказывает Regnum.

Речь идет о компаниях «Меридиан» и «Межотраслевой центр организации работ», которые работали в одном здании и имели общего владельца, передает газета со ссылкой на заявление председателя общества инвалидов поселка Октябрьский Татьяны Тихомировой. Сейчас сотрудники швейных предприятий пишут жалобы местным депутатам, в прокуратуру и органы власти.

«Нам объявили причину — истечение срока трудового договора 1 февраля. Это очень странно, поскольку в «Меридиане» был бессрочный договор. А у нас в МЦОРе работают инвалиды, мы юридически безграмотны. Нам 18 января дали на подпись бумагу. Сказали, что это перевод на другое предприятие. Мы не глядя подписали, поверили, а оказалось, что это новый трудовой договор, срок которого истекает через две недели», — рассказала сотрудник МЦОР Светлана Курбатова.

Компания МЦОР начиная с 2003 года неоднократно признавалось победителем в различных конкурсах, награждалось дипломами и грамотами. В основном предприятие шьет спецодежду и форменное обмундирование для Российских железных дорог.