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Сотрудники компании «Швейник-1» из Ярославской области не получили пособия по нетрудоспособности

17.12.2016  00:40

В Ярославской области на предприятии «Швейник-1» на полгода задержали выплату пособий по временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

В Первомайском районе Ярославской области было нарушено право работников на получение пособия по временной нетрудоспособности. На предприятии «Швейник-1» шесть сотрудников не получали выплаты в течение полугода. Фонд социального страхования отказал в выдаче пособий в связи с отсутствием у компании денежных средств.

Решением Первомайского районного суда с фонда будет взыскано 28,7 тыс. рублей, а с компании «Швейник» — 3,2 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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