05.10.2017 07:13

Около 50 сотрудниц с июля 2017 года не получают зарплаты в швейном цехе Октябрьского филиала Самарской швейной фабрики, сообщается на сайте телекомпании «КТВ-Луч».

Последний раз сотрудницам уплатили по 4 тысячи рублей за июнь месяц. Долги предприятия перед многими сотрудниками превышают за июнь, июль, август 30 тысяч рублей.

Как отметили сотрудницы фабрики, сменившей недавно название на «Волга», задержку начальство объясняет банкротством фабрики, хотя предприятие работает, выпускает рубашки, отгружает продукцию.

Октябрьский филиал Самарской швейной фабрики позиционирует себя как производитель качественной спецодежды, трикотажных аксессуаров, платков, шарфов, галстуков и нательного белья.