Новости
НачалоНовостиСотрудницы Октябрьского филиала Самарской швейной фабрики много месяцев не получают зарплату
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Сотрудницы Октябрьского филиала Самарской швейной фабрики много месяцев не получают зарплату

05.10.2017  07:13

Около 50 сотрудниц с июля 2017 года не получают зарплаты в швейном цехе Октябрьского филиала Самарской швейной фабрики, сообщается на сайте телекомпании «КТВ-Луч».

Последний раз сотрудницам уплатили по 4 тысячи рублей за июнь месяц. Долги предприятия перед многими сотрудниками превышают за июнь, июль, август 30 тысяч рублей.

Как отметили сотрудницы фабрики, сменившей недавно название на «Волга», задержку начальство объясняет банкротством фабрики, хотя предприятие работает, выпускает рубашки, отгружает продукцию.

Октябрьский филиал Самарской швейной фабрики позиционирует себя как производитель качественной спецодежды, трикотажных аксессуаров, платков, шарфов, галстуков и нательного белья.

Просмотров: 176
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1403 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте