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Социальная сеть от Amazon поможет определиться с покупками в интернет-магазине

20.07.2017  23:03

Социальная сеть Spark от компании Amazon позволит клиентам интернет-магазина совершать покупки с большим комфортом, сообщает RNS.

Начала работу социальная сеть Sparkот компании Amazon. Она ориентирована в первую очередь на клиентов интернет-магазина Amazon.com.

«AmazonSpark — это место, где можно обнаружить вещи и людей, разделяющих ваши интересы. Если вы ищете вдохновение для домашнего декора или обращаетесь за советом о лучшей обуви для бега на длинные дистанции, Spark поможет вам найти и купить истории и идеи от сообществ, которым нравится то, что нравится вам», — говорится на сайте компании.

Сейчас приложение Amazon Spark доступно только владельцам мобильных устройств с операционной системой iOS. Приложение для Android находится в разработке.

В соцсети пользователи могут группировать товары по интересам, выбирать понравившиеся, оставлять отзывы и делиться опытом использования, составлять описания товаров и комментировать их.

Amazon.com – крупнейший американский интернет-аукцион, посредством которого продаются как одежда и обувь, так и украшения, аксессуары и многое другое.

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