На прошлой неделе модная коллекция Missguided, вдохновленная образом Barbie, была распродана менее, чем за 24 часа, сообщает компания Mattel.

По мнению ретейлеров, спрос на коллекцию, состоящую из 43 позиций, оказался невероятно высоким. А самые популярные из них – черные и белые футболки с городским принтом и голубая джинсовая куртка – были распроданы менее чем за полчаса после публикации на сайте.

Коллаборация включает в себя все, начиная от купальных костюмов, заканчивая чехлами для телефонов.

В рамках PR компании были выпущены 5 миниатюрных аналогов одежды для кукол Barbie.

Из-за невероятного спроса, было принято решение перевыпустить коллекцию в течении 4 недель.

Компания Mattel – один из мировых лидеров в области производства и дистрибьюции игрушек; штаб-квартира – в Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Компания основана в 1945 году в США Рут Хэндлер, Эллиот Хэндлер и Мэтсон Гарольд. Представительство в РФ открыто в 2012 году. Всемирно известные бренды компании Mattel: Barbie, Fisher Price, Hot Wheels, Scrabble, Uno продаются более чем в 146 странах.

Фотографии предоставлены компанией.