07.04.2017 22:26

В одном из аймаков Монголии, в Баянхонгоре, начал работу кожевенный завод, пишет Asiarussia.

Во вторник, 4 апреля, в Монголии состоялось открытие нового кожевенного предприятия. Завод начал работу в крупнейшем аймаке страны – в Баянхонгоре.

Его запуск проходил в рамках программы помощи CNY 200 thousand. Предприятие является совместным моногло-китайским проектом.

Ожидается, что на заводе станут производить в день до 200 изделий из кожи.