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Совместный монгольско-китайский кожевенный завод открылся в Баянхонгоре
07.04.2017 22:26
В одном из аймаков Монголии, в Баянхонгоре, начал работу кожевенный завод, пишет Asiarussia.
Во вторник, 4 апреля, в Монголии состоялось открытие нового кожевенного предприятия. Завод начал работу в крупнейшем аймаке страны – в Баянхонгоре.
Его запуск проходил в рамках программы помощи CNY 200 thousand. Предприятие является совместным моногло-китайским проектом.
Ожидается, что на заводе станут производить в день до 200 изделий из кожи.
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