Проект B2B Brand представляет собой информационную web-платформу, состоящую из каталога брендов и шоу-румов, рекламы и новостной информации, сообщает руководство портала.

B2B Brand (www.b2bbrand.ru) - это интерактивная, постоянно действующая выставка брендов мужской, женской и детской моды (одежда, белье, обувь).

Основной посыл портала сфокусирован на деятельности компаний-участников рынка. Удобная и простая навигация позволяет быстро находить нужный бренд в сегментах «Мода», «Обувь», «Белье», «Дети», делать выборку брендов и шоу-румов, знакомиться с новостями и рекламой. Дополнительные разделы «Выставки» и «Пресса» позволяют получить полную картину рынка взрослой и детской моды.

Портал B2B Brand инициирован группой специалистов, которые создавали и вели информационный портал рынка детских товаров Kiddy Pages, поэтому накопленный 12-летний опыт ведения аналогичного портала позволяет прогнозировать популярность B2B Brand в среде целевой аудитории.

Целевая аудитория портала – профессионалы ритейла и оптовых компаний. Аудитория рекламодателей – дистрибьюторы, а также российские и зарубежные производители одежды, обуви белья.

Иллюстрация предоставлена руководством B2B Brand.