23.03.2017 07:06

Рейтинговое агентство S&P Global присвоило компании «Детский мир» рейтинг B+ с прогнозом «Стабильный», а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале ruA+.

Как говорится в сообщении ритейлера, агентство посчитало группу обладателем «сравнительно сильных» позиций на рынке. В числе позитивных факторов также были отмечены такие, как позиции компании на розничном рынке детских товаров, внушительные показатели рентабельности и политику конкурентного ценообразования, транслируемую в устойчивый двухзначный рост сопоставимых продаж.

ГК «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – российский оператор розничной торговли детскими товарами, объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC», интернет-магазины «Детский мир» и «ELC». По данным на 31 декабря 2016 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 480 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 171 городе России и 7 городах Казахстана, сеть «ELC» представлена 45 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 596 тыс. кв. Акционеры: АФК «Система» - 52,10%; Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ- 14,03%; остальные акционеры, владеющие менее 5% акций - 33,87%.





