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«Спартак» начал использование в производстве обуви защитного материала итальянского производства Matrix Kevlar

13.10.2017  07:21

Обувная фабрика «Спартак» для увеличения износостойкости детской обуви начала использовать защитный материал итальянского производства Matrix Kevlar.

Как говорится в сообщении компании, инновационная разработка Kevlar начала использоваться в обувном производстве недавно. Тем не менее, качество обуви вырастает в разы - доказанная плотность материала в пять раз выше стали.

По словам модельеров обувной фабрики «Спартак», «мы использовали этот итальянский материал в подготовке осенне-зимней детской коллекции. Носочная часть многих наших детских моделей изготовлена именно из MatrixKevlar. Материал обеспечивает защиту от истирания, ударов, порезов даже при длительной и не очень аккуратной эксплуатации. Благодаря тому, что материал MatrixKevlar устойчив к царапинам, обувь дольше сохраняет первоначальный внешний вид».

Обувная фабрика «Спартак» находится в Казани. Предприятие производит обувь для всей семьи. Всего в России функционирует 60 фирменных магазинов «Спартак».

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