03.10.2017 06:53

Работники «Камаза» будут иметь возможность приобретать обувь со скидкой во всех фирменных магазинах «Спартак», говорится в сообщении обувной сети.

Соответствующее соглашение будет подписано в октябре. Оно предполагает предоставление скидки в размере 12% на продукцию фабрики при предъявлении социальной карты работника компании «Камаз». Карта выдается администрацией всем работникам предприятия (38 тыс. человек).

При считывании карты на кассе магазина автоматически устанавливается скидка, действующая на весь ассортимент, за исключением акционного товара.

ПАО «Камаз» – градообразующее предприятие города Набережные Челны.