14.02.2017 07:01

Совет по правам человека обсудит ситуацию с ношением религиозной одежды в школе. Как сообщает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на заявление члена СПЧ Евгения Боброва, уже в конце февраля обсуждение вопроса пройдет с представителями конфессий.

Правозащитник подчеркнул, что проблема носит скрытый характер, что не отменяет ее остроты. В первую очередь, дело касается кип и хиджабов.

С одной стороны, отметил Евгений Бобров, «у нас светское государство. С другой стороны, каждый имеет право на свободу вероисповедания, свободу совести. Хотелось бы урегулировать этот вопрос законодательно. Если кто-то не будет его соблюдать, то это станет нарушением и повлечет за собой ответственность».

Он подчеркнул, что в федеральном законе об образовании можно было бы прописать такую норму.