Бренд Springfield опубликовал видео новой рекламной кампании #Springisnew.

«#Springisnew – концепт, в котором развивается идея всего нового, начиная с дизайна весенних коллекций и заканчивая окружающим нас миром. Это история о том, какие моменты мы мечтаем повторить в своей жизни, и о совершенно новых приключениях, которые нам еще предстоит пережить», - рассказывают представители бренда.

Бренд Springfield насчитывает 855 магазинов (из них 642 собственных магазина и 243 магазина франчайзинговых партнеров) в 62 странах и принадлежит Cortefiel Group, лидирующей fashion-компании, которая включает более 1855 магазинов в более чем 68 странах мира, и представляет четыре собственных бренда: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield и Women’secret.

Видео предоставлено компанией.