С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиSPSR Express договорилась о совместном развитии логистических решений с Российским экспортным центром
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Выставка обуви и аксессуаров «Сибшуз» пройдет 9-11 марта Рейтинг@Mail.ru

SPSR Express договорилась о совместном развитии логистических решений с Российским экспортным центром

16.02.2017  06:48

SPSR Express совместно с Российским экспортным центром будет заниматься развитием логистических решений, говорится в сообщении компании.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве компании подписали в рамках создания платформы для веерного размещения товаров на торговых онлайн-площадках по всему миру. Также соглашение предусматривает последующую комплексную поддержку российских производителей, например, в вопросах международной адаптации товаров, патентования и защиты интеллектуальной собственности, а также об оказании маркетинговой, аналитической, кредитно-гарантийной и страховой поддержки.

В частности, для увеличения продаж российских товаров и услуг в интернет-среде стороны будут содействовать российским поставщикам в регистрации, создании виртуальных магазинов и размещении товаров на мировых B2C и B2B онлайн-площадках.

Также сотрудничество предполагает широкий спектр дополнительных услуг: помощь производителям в определении перспективных ниш для экспорта товаров, содействие продажам и продвижению товаров на международных онлайн-площадках, консультированиепо вопросам таможенного оформления.

Для SPSR Express экспорт является перспективным направлением для развития. Согласно прогнозам, рост экспорта через канал e-commerce в ближайшие годы будет составлять 30-60% и составит не менее 3,9 млрд долларов к 2020 году, заявил Владимир Солодкин, генеральный директор SPSR Express.

Просмотров: 49
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1244 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте