16.02.2017 06:48

SPSR Express совместно с Российским экспортным центром будет заниматься развитием логистических решений, говорится в сообщении компании.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве компании подписали в рамках создания платформы для веерного размещения товаров на торговых онлайн-площадках по всему миру. Также соглашение предусматривает последующую комплексную поддержку российских производителей, например, в вопросах международной адаптации товаров, патентования и защиты интеллектуальной собственности, а также об оказании маркетинговой, аналитической, кредитно-гарантийной и страховой поддержки.

В частности, для увеличения продаж российских товаров и услуг в интернет-среде стороны будут содействовать российским поставщикам в регистрации, создании виртуальных магазинов и размещении товаров на мировых B2C и B2B онлайн-площадках.

Также сотрудничество предполагает широкий спектр дополнительных услуг: помощь производителям в определении перспективных ниш для экспорта товаров, содействие продажам и продвижению товаров на международных онлайн-площадках, консультированиепо вопросам таможенного оформления.

Для SPSR Express экспорт является перспективным направлением для развития. Согласно прогнозам, рост экспорта через канал e-commerce в ближайшие годы будет составлять 30-60% и составит не менее 3,9 млрд долларов к 2020 году, заявил Владимир Солодкин, генеральный директор SPSR Express.