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Среди непродовольственных товаров в 2016 году самый высокий рост цен показали одежда и обувь

12.01.2017  07:23

Одежда и обувь вошли в число непродовольственных товаров, которые в 2016 году продемонстрировали самый высокий темп роста цен.

Так, по данным Росстата, цены на обувь в России за прошедший год увеличились на 9,2%, ткани, одежда, белье и трикотажные изделия показали рост свыше 7%.

Как отметили в ведомстве, это произошло, несмотря на в целом достаточно низкие темпы роста цен в стране в 2016 году.

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