3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиСредняя стоимость школьной формы в ЛНР составит 1,5 тыс. рублей
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Средняя стоимость школьной формы в ЛНР составит 1,5 тыс. рублей

01.08.2017  20:55

Первоклассники в ЛНР получат школьную форму бесплатно, а для остальных она будет стоить около 1,5 тыс. рублей за комплект, сообщает пресс-служба совета министров Луганской Народной Республики.

В ЛНР завершается пошив школьной формы к предстоящему учебному году. Всего будет произведено 10 тыс. комплектов на таких предприятиях как: «Луглегпром», «Алчевскспецодежда», «Брянковчанка» и «Кифадо».

«Работа по пошиву формы идет согласно графику, всего планируется пошить около 10 тыс. единиц школьной формы. Что касается распределения, то, приблизительно, 4,75 костюмов будет отшито для девочек и 4,94 – для мальчиков», – отметил и. о. Министра промышленности и торговли Республики Игорь Горбатенков.

Он также рассказал, что первоклассники получат школьную форму бесплатно. Для остальных, комплект одежды в деловом стиле будет стоить около 1,5 тысячи рублей. 

Просмотров: 25
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1347 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте