01.08.2017 20:55

Первоклассники в ЛНР получат школьную форму бесплатно, а для остальных она будет стоить около 1,5 тыс. рублей за комплект, сообщает пресс-служба совета министров Луганской Народной Республики.

В ЛНР завершается пошив школьной формы к предстоящему учебному году. Всего будет произведено 10 тыс. комплектов на таких предприятиях как: «Луглегпром», «Алчевскспецодежда», «Брянковчанка» и «Кифадо».

«Работа по пошиву формы идет согласно графику, всего планируется пошить около 10 тыс. единиц школьной формы. Что касается распределения, то, приблизительно, 4,75 костюмов будет отшито для девочек и 4,94 – для мальчиков», – отметил и. о. Министра промышленности и торговли Республики Игорь Горбатенков.

Он также рассказал, что первоклассники получат школьную форму бесплатно. Для остальных, комплект одежды в деловом стиле будет стоить около 1,5 тысячи рублей.