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Средства на обучение рабочего персонала закладывались в проект строительства швейной фабрики в Ингушетии

12.07.2017  07:04

Власти Ингушетии решают кадровый вопрос со швейной фабрикой в сельском поселении Али-Юрт, говорится в сообщении пресс-службы главы республики. Это же касается и других крупных предприятий региона.

Как заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров во время пресс-конференции в Магасе, посвященной празднованию 25-летия Ингушетии, в регионе есть кадровый дефицит, некоторые сложности в этом направлении устраняются путем привлечения высококвалифицированных специалистов со стороны. «В проектах строительства завода по производству радиаторов отопления, швейной фабрики, полимерного завода изначально были заложены средства на подготовку необходимых для производства специалистов. Подрядчики обязаны обучать персонал. Мы контролируем этот вопрос», - заявил Юнус-Бек Евкуров.

«Тем не менее потребности есть, поэтому мы попросили открыть в республике филиал одного из ведущих технических вузов страны, есть поддержка в этом вопросе со стороны федерального правительства», - сообщил Глава субъекта.

В прошлом году по поручению руководителя региона, Минтруд и Минобразования региона провели в школах совместные мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию учащихся образовательных учреждений республики. Разработан развернутый план оказания государственной услуги по профессиональной ориентации выпускников образовательных учреждений.

В рамках плана оказания профориентационных услуг сотрудники указанных ведомств знакомят школьников с востребованными специальностями на примере лиц, достигших значительных успехов в трудовой деятельности, а также с реализуемыми на территории республики инвестиционными проектами. Более того, в общеобразовательных учреждениях проведено анкетирование с целью определения склонностей к той или иной профессии.

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