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Стартовал конкурс на новое название магазина белорусского торгового дома «Легпром»

01.02.2017  23:44

Торговый дом «Легпром» приглашает принять участие в конкурсе на новое название своего магазина, сообщает пресс-служба «Беллегпром».

Белорусский торговый дом «Легпром» ищет новое название для своего магазина «АБВ». С этими целями объявлен конкурс, в котором могут принять участие все желающие. Речь идет о «АБВ1», недавно открывшемся после ремонта. В нем представлены такие бренды как «Калинка», «Свiтанак», «Купалинка», «8 Марта» и «Полесье».

После ремонта в магазине изменилась концепция, стиль продаж, ассортимент и коллектив. Желающих принять участие в конкурсе приглашают познакомиться с торговой точкой по адресу город Минск, ул.Романовская Слобода 1.

Варианты названий принимаются на электронную почту компании. Победитель получит вознаграждение.

Торговый дом «Легпром» представляет концерн «Беллегпром». Магазин осуществляет розничную и оптовую торговлю трикотажными, швейными, текстильными и кожобувными изделиями производства Белоруссии.

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