Организаторы Moscow Licensing Summit 2017, который состоится 19 сентября в Центре международной торговли Москвы, сообщили об открытии регистрации 1 августа.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия http://licensingsummit.ru/.

Саммит соберет на одной площадке представителей компаний-лицензиаров, производителей и дистрибуторов лицензионных товаров. В разгар выставочного сезона деловое мероприятие в формате одного дня позволит участникам провести встречи с потенциальными клиентами и погрузиться в мир лицензирования, посетив деловую программу Саммита.

Бизнес-программа мероприятия будет полезна не только специалистам лицензионного рынка, но и новичкам, которые только планируют начинать работу с лицензией. Специально для начинающих лицензиатов пройдет бизнес-сессия Лицензионные университеты. О том, как рассчитать роялти, начиная работу с брендом, какие затраты стоит предусмотреть и как избежать самых распространенных ошибок при покупке лицензии, можно будет узнать в ходе выступления ведущих специалистов лицензионного рынка.

В этом году на Саммите особое внимание будет уделено взаимодействию лицензионной индустрии и ритейл-сектора. В рамках мероприятия запланирован первый Licensing & Retail Speech Forum, который будет проведен в партнерстве с компанией Quorum Conferences LLC. В ходе встречи специалисты лицензионного рынка и розничной торговли смогут обсудить сложности продвижения лицензионных товаров в рознице и реальные потребности покупателей, а также наметить пути взаимодействия.

Традиционно первая половина Саммита будет посвящена деловой программе, а вторая – индивидуальным презентациям компаний-правообладателей и нетворкинг-сессиям – переговорным сессиям с лицензиатами и представителями розницы в режиме non stop. Это позволит лицензиатам получить эксклюзивные предложения от правообладателей и подобрать подходящую лицензию, не покидая площадку Саммита.

Специально для Саммита представители бренда FIFA расскажут о своей лицензионной программе. Отдельная сессия будет посвящена выступлению экспертов Международной Ассоциации Участников Лицензионной Индустрии LIMA.

Организатор Moscow Licensing Summit – компания «Гранд Экспо» – ведущая профессиональная выставочная компания с многолетним опытом в проведении отраслевых мероприятий. Организатор Международной Специализированной выставки товаров и услуг для детей Kids Russia и Международной Специализированной выставки Licensing World Russia. С 2016 года компания «Гранд Экспо» является членом Международной Ассоциации Участников Лицензионной Индустрии LIMA.

Фотография предоставлена организаторами.