Организаторы Конгресса индустрии детских товаров — 2017, который пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 26 по 28 сентября 2017 года, объявили о начале онлайн-регистрации.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия - http://www.sdelano-dlya-detstva.ru. Регистрация на конгресс возможна при заполнении всех полей онлайн-формы. Участие в Конгрессе индустрии детских товаров бесплатное.

Регистрация открыта до 20 сентября 2017 года.

Конгресс ИДТ – главное событие года в индустрии детских товаров, проводимое в целях консолидации усилий предпринимательского сообщества, развития сотрудничества федеральных и региональных органов государственной власти с бизнес-сообществом, а также оказания содействия профильным ассоциациям в создании социально ориентированной индустрии детских товаров Российской Федерации. В этом году Конгресс проходит на площадке выставки «Мир детства», где на площади более 16 000 кв. м. свыше 500 экспонентов представляют свою продукцию.

Иллюстрация предоставлена организаторами.