Организаторы XVII международного конкурса молодых дизайнеров «Поколение Next. Весна — 2017» объявили о начале голосования.

Конкурс проходит в рамках крупнейшей выставки легкой и текстильной промышленности Северо-Западного региона «Индустрия моды».





В голосовании по адресу: http://modanews.ru/NEXT представлены работы 27 финалистов направления «Костюм» и 31 работа финалистов конкурса по направлению «Текстиль» (дизайнеры тканей). В этом сезоне к участникам из России присоединились авторы из Белоруссии. Голосование продлится до 13 марта. Проголосовать может каждый желающий. Победители голосования – получат специальные призы от проекта ModaNews.ru (АО «Конлига Медиа») и Solstudio Textile Design. Награждение победителей конкурса пройдет в рамках торжественной церемонии открытия выставки «Индустрия моды» 16 марта в ПСКК (Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 8).

Конкурс молодых дизайнеров «Поколение Next» входит в Программу продвижения молодых специалистов, проводимую Выставочным объединением «Фарэкспо». Цель Программы – создание платформы для профессиональных контактов и сотрудничества между молодыми специалистами, производителями и байерами в рабочем пространстве Международной выставки «Индустрия моды». Открытый конкурс молодых дизайнеров проводится дважды в год, в марте (Весенняя сессия) и октябре (Осенняя сессия) на Международной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия моды». Организатор конкурса – Выставочное объединение «Фарэкспо» при поддержке партнеров.

Фотография предоставлена организаторами.