26.01.2017 07:11

Ставка первого купона биржевых облигаций серии БО-07 компании «Обувьрус», входящей в ГК «Обувь России», составляет 13,8% годовых, говорится в сообщении проекта «RusBonds - Облигации в России».

Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке первого купона. В целом ставка соответствует доходности к оферте на уровне 14,53% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 января.

Облигации выпускаются с обеспечением. Номинал бумаг - 2 млн рублей, в рамках выпуска планируется разместить 500 облигаций.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций «Обувьрус» объемом 3 млрд рублей.