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Ставка первого купона по облигациям «Обуви России» БО-07 составила 13,8% годовых
26.01.2017 07:11
Ставка первого купона биржевых облигаций серии БО-07 компании «Обувьрус», входящей в ГК «Обувь России», составляет 13,8% годовых, говорится в сообщении проекта «RusBonds - Облигации в России».
Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке первого купона. В целом ставка соответствует доходности к оферте на уровне 14,53% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 января.
Облигации выпускаются с обеспечением. Номинал бумаг - 2 млн рублей, в рамках выпуска планируется разместить 500 облигаций.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций «Обувьрус» объемом 3 млрд рублей.
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