19.07.2017 07:06

Ставка первого купона по облигациям компании «Обувьрус», которая входит в ГК «Обувь России», серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей составила 15% годовых, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг запланировано на сегодня, 19 июля.

Заявленная ставка соответствует доходности к оферте на уровне 15,56-15,83% годовых. При этом ставки второго-четвертого купонов приравнены к ставке первого купона. Объявлена 2-летняя оферта.

«Цель размещаемого выпуска - повышение качества текущего долга. За счет планового погашения кредитов и замещения их облигациями снизится общая стоимость заимствований и увеличится дюрация долга», - указывается в материалах компании к размещению.

В настоящее время долг/EBITDA группы составляет около 2,9x, чистый долг/EBITDA - 2,75х, отношение EBITDA к расходам на обслуживание долга - 2,5х.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на 2 млрд рублей.