09.12.2016 23:03

В Озерске Челябинской области реализовывалась обувь известных марок без сертификатов, сообщает пресс-служба местного Управления МВД России.

В четверг, 1 декабря, в ходе проверки в Озерске Челябинской области была обнаружена партия обуви с признаками контрафактности. В магазине «Галера» реализовывалась продукция известных марок без соответствующих документов и сертификатов.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 100 пар спортивной обуви. Правообладателям направлены запросы для установления суммы ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.