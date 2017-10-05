«Стокманн» ожидает 20-процентный прирост выручки за счет проведения своей ежегодной акции «Сумасшедшие дни»

Сеть универмагов «Стокманн» в очередной раз проведет «Сумасшедшие дни» в период с 11 по 15 октября 2017 года, сообщает компания.

Акция «Сумасшедшие дни Стокманн» не имеет аналогов в мире и принципиально отличается от формата sale, распространенного у большинства ритейлеров. Уникальность заключается в том, что эксклюзивно для «Стокманн» в период «Сумасшедших дней» все бренды предельно опускают маржинальность, так же, как и сам «Стокманн», предлагая покупателям возможность приобрести модели из последних коллекций по низким ценам.

«Это не распродажа. Вы нигде не увидите перечеркнутых ценников со скидками. Это актуальные товары известных брендов по специальным низким ценам, закупленные специально для акции.Ассортимент товаров в течение всех 5 дней будет меняться. Каждый день к уже представленным позициям будут добавляться новые. Конечно, самый широкий выбор будет у покупателей, которые придут первыми. К концу дня многие товары будут распроданы и обновляться они не будут. По окончании акции, вечером 15 октября все товары будут убраны с прилавков и больше на них не появятся», – комментирует генеральный директор АО «Стокманн» Геннадий Левкин.

В этом году в рамках акции «Сумасшедшие дни» участвует рекордное количество товаров – 800 000 единиц, от одежды и обуви до парфюмерии и товаров для дома. В акции принимают участие более 100 фешн-брендов – Armani Jeans, Tommy Hilfiger, CK jeans, Gerry Weber, Love Moschino, Laurel, Guess, Oasis, Esprit, Lauren Ralph Lauren, Coccinelli, MarcO’Polo и многие другие. В акции представлены актуальные вещи текущего сезона от детских брендов, таких как Reima, Kuoma, Viking, Kerry и другие.

История «Сумасшедших дней» началась в 1986 году на родине бренда Stockmann в Финляндии и имела невероятный успех. В первый исторический год засчет акции «Сумасшедшие дни», которая длилась всего 5 дней, официальная выручка компании выросла на 203%. В России «Сумасшедшие дни» проводятся с момента появления первого магазина в Москве в 1989 году. Со слов «Стокманн», в России трафик за 5 дней достигает цифры 600 000 человек. А доля в выручке компании по итогам года в период «Сумасшедших дней» достигает 19%. «Мы ожидаем прирост в 20% к аналогичному периоду акции, которая проходила в прошлом году», - объясняет Геннадий Левкин.

В этом году «Сумасшедшие дни Стокманн» в России расширяют свою сеть, и к акции присоединился новый универмаг «Стокманн» в торговом центре «Авиапарк», открывшийся всего за несколько дней до начала акции.

Компания Stockmann основана в 1862 году в Хельсинки и работает в нескольких европейских странах, среди которых Финляндия, Латвия и Эстония. В России бренд Stockmann представлен уже более 25 лет, начиная с 1989 года. На данный момент АО «Стокманн» насчитывает 8 универмагов, шесть из которых расположены в Москве, а два других – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Иллюстрация предоставлена компанией.