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Story Resale Store опубликовал новогоднюю подборку из текущих коллекций
15.12.2016 18:19
В преддверии праздника стилисты концептуального комиссионного бутика Story Resale Store подготовили подборку новогодних подарков, сообщает компания.
В подборку попали аксессуары известных брендов: Christian Louboutin, Christian Dior, Ralph Lauren, Chanel, Prada, YSL в красных и золотых тонах. Считается, что именно эти оттенки принесут удачу и счастье в будущем году.
Бутик Story Resale Store включает в себя более 8000 предметов гардероба и аксессуаров.
Фотографии предоставлены компанией.
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