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Стратегию развития индустрии детских товаров в Северо-Западном регионе обсудят на круглом столе

27.03.2017  21:01

В рамках выставки «Планета детства» пройдет круглый стол по реализации стратегии развития индустрии детских товаров в Северо-Западном регионе, сообщает пресс-служба АИДТ.

Выставка «Планета детства» пройдет в Санкт-Петербурге с 30 марта по 2 апреля. В программе мероприятия заявлен круглый стол «Реализация стратегии развития индустрии детских товаров в Северо-Западном регионе: новые возможности и перспективы для региональных предприятий», а также практический семинар по финансовой поддержке отрасли.

На встрече будут перечислены государственные программы субсидирования и озвучены требования для участия в них. Спикером выступит президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

В мероприятиях примут участие представители правительства Сантк-Петербурга, Ленинградской области, Минпромторга России, Государственной Думы.

АИДТ — некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей, создана для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства. АИДТ является инициатором разработки и официальным партнером реализации государственной программы «Стратегия развития индустрии детских товаров» и плана по ее реализации до 2020 года в России, подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» правительства РФ. 

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