В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появится очередное переиздание кроссовок Puma Creeper by Rihanna, сообщается в пресс-релизе компании.

Перед Новым годом в магазинах Street Beat будут представлены две модели Creepers из новой коллекции Puma, созданной под руководством Рианны, которая уже давно не только музыкант и медийная личность, но и креативный директор немецкого бренда.

Новая коллекция называется Velvet, поэтому все кроссовки, которые будут представлены в магазине выполнены не из кожи или замши, а из бархата. В Street Beat будут представлены две цветовые вариации — черная и бордовая. Доступные размеры 3.5–8.5 UK.

Street Beat — первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной̆ жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 14 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.