В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появилось переиздание классической модели Onitsuka Tiger, сообщается в пресс-релизе компании.

Onitsuka Tiger Corsair вышли в 1969 году и предназначались для занятий легкой атлетикой. Их дизайн придумал Билл Бауэрман, известный тренер, который основал в будущем компанию Blue Ribbon Sports. Кроссовки в классической расцветке выходили уже в 2013 году, но были представлены ограниченным тиражом. В 2017 году вышло новое переиздание, выполненное в классических цветах – белом с красными и синими полосами.

Кроссовки представлены в магазинах Street Beat в Москве в ТРЦ «Европейский», ТРК «Атриум», ТЦ «Метрополис» и «Авиапарк» и Санкт-Петербурге – в ТРЦ «Галерея».

Street Beat — первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной̆ жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 14 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотография предоставлена компанией.