04.10.2017 07:17

Студентка Ивановского колледжа легкой промышленности Лидия Николаева включена в расширенный состав национальной сборной России по профессиональному мастерству в компетенции «Технологии моды».

Как говорится в сообщении администрации региона, данное решение приняло Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»).

В текущем году в рамках отборочных соревнований на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Лидия Николаева вошла в тройку сильнейших участников из Центрального федерального округа.

Сейчас студентка обучается в колледже по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».



