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Студентка из Иваново вошла в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia
04.10.2017 07:17
Студентка Ивановского колледжа легкой промышленности Лидия Николаева включена в расширенный состав национальной сборной России по профессиональному мастерству в компетенции «Технологии моды».
Как говорится в сообщении администрации региона, данное решение приняло Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»).
В текущем году в рамках отборочных соревнований на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Лидия Николаева вошла в тройку сильнейших участников из Центрального федерального округа.
Сейчас студентка обучается в колледже по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».
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