По инициативе проекта Bezgraniz CoutureTM, в Британской высшей школе дизайна стартовал образовательный модуль, посвященный созданию деловой одежды для людей с инвалидностью, сообщают организаторы.

За последний год в обществе стали не просто активно обсуждать трудоустройство людей с инвалидностью, но и появилось большое количество кейсов от известных крупных компаний. Таким образом, вопрос адаптации людей с инвалидностью в рабочем коллективе стал очень актуальным, и проект Bezgraniz CoutureTM предлагает решать его в числе прочего путем создания функциональной и современной деловой одежды.

«Одежда – важный социальный маркер. Она влияет на самооценку человека с инвалидностью и восприятие его окружающими, а соблюдение одного дресс-кода с коллегами облегчает вхождение в профессиональную среду, - комментирует Янина Урусова, основатель Bezgraniz CoutureTM и участник Рабочей группы по вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью при Президенте РФ. - В 2010-2012 годах одним из профилей нашего проекта было трудоустройство специалистов с инвалидностью, поэтому мы хорошо знакомы с этой темой. К сожалению, не всегда сотрудники с инвалидностью могут соблюдать дресс-код работодателя, просто по причине отсутствия подходящей одежды в их гардеробе. Мы уверены, что созданные студентами Британки образы и предметы одежды помогут соискателям почувствовать себя увереннее в процессе собеседования и повысят их шансы на успех при приеме на работу. А сотрудникам это поможет быстрее адаптироваться в коллективе».

В творческом процессе примут участие сотрудники ведущих российских и западных компаний, входящих в Совет бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ). Студентам первого курса ДПО «Дизайн одежды» предстоит разработать деловую одежду с учетом особенностей тела моделей с четырьмя типами инвалидности: ДЦП, синдром Дауна, ампутация, а также для людей, пользующихся инвалидной коляской. Проект пройдет под девизом «Оденься для успеха» (от англ. Dress for success).

Участник образовательного модуля 2016 года, кандидат на пост в Совет депутатов городского округа Химки Николай Лукьянов считает, что хороший костюм – залог успеха в карьере: «Для меня качественная деловая одежда имеет большое значение. Люди должны относиться ко мне с доверием, как к самодостаточному человеку, который помогает им в решении проблем, а не испытывать жалость и сочувствие. Я пользуюсь инвалидной коляской, и костюмы, которые можно приобрести в магазине, рассчитаны на людей с другим телосложением. В прошлом году я уже участвовал в проекте, и студенты создали для меня деловой комплект. Пиджак очень практичен в использовании и сшит из качественного материала. В нем я чувствую себя уютно и комфортно, это придает мне уверенность в себе».

За два месяца тематического модуля студенты разработают прототипы деловой одежды. Для тестирования большинства прототипов будут использованы инновационные ткани, предоставленные партнером проекта Bezgraniz CoutureTM, компанией Covestro. В рамках учебной программы студенты смогут изучить свойства материалов и использовать их преимущества при создании одежды для людей с особенностями тела.

Проект Dressed For Success – это продолжение работы Bezgraniz CoutureTM по созданию одежды для людей с инвалидностью, а также нового вида коммуникации, который позволяет увидеть в таких людях равноправных членов общества. Такой подход основатели проекта называют «ребрендингом инвалидности». Таким образом, своей деятельностью Bezgraniz CoutureTM расширяет понятие безбарьерной среды, дополняя его новой гранью – функциональной современной одеждой.

Bezgraniz CoutureTM – это социально-предпринимательский проект по формированию новой для России целевой и потребительской аудитории – людей с инвалидностью в рамках концепции «Общество без границ». В понятие нового рынка входят инклюзивное трудоустройство, бизнес-тренинги, создание одежды, занятия спортом, безбарьерная среда для людей всех возрастов. Bezgraniz Couture™ занимается ребрендингом инвалидности через новый тип коммуникации и создание функциональной современной одежды и аксессуаров. Проект работает в следующих областях: разработка дизайна и конструкций адаптивной одежды и создание опытных производств; образование; научные исследования и научно-просветительская деятельность; «Ребрендинг инвалида»: просветительская деятельность и создание нового типа коммуникации вокруг инвалидности. Постоянные участники проектов — паралимпийцы, модели, телеведущие, социальные деятели с инвалидностью.

Британская высшая школа дизайна успешно развивает два основных направления подготовки специалистов дизайнерских профессий. Первое направление - это британские программы высшего образования, на которых студенты в течение нескольких лет получают фундаментальную подготовку на уровне мировых стандартов качества с последующим присвоением международных академических наград и возможностью прохождения части обучения в Великобритании. Другое направление — учебные программы, разработанные в рамках стандарта российского дополнительного образования и предназначенные для переквалификации, а также непрерывного развития практикующих дизайнеров.

Фотографии предоставлены организаторами.