В ходе двухдневного конкурса Backpack to the future четыре команды студентов БВШД разработали дизайн и изготовили рюкзак для национальной сборной World Skills Russia, которая примет участие в чемпионате мира World Skills Abu Dhabi 2017, сообщают организаторы.

World Skills Russia и БВШД представили первое соревновательное мероприятие в рамках проекта Creative skills competition, в котором приняли участие студенты, обучающиеся креативным профессиям. Конкурс под названием Backpack to the future был посвящен созданию инновационного рюкзака, являющегося квинтэссенцией эргономики, функциональности, дизайна и предназначенного для профессионалов завтрашнего дня.

Интеллектуальные ресурсы трех программ британского бакалавриата BA (Hons) Product Design, BA (Hons) Fashion и BA (Hons) Graphic Design объединили свои усилия, чтобы в течение всего двух дней придумать и воплотить в жизнь дизайн рюкзака будущего. Специфика конкурса позволила задействовать специалистов из самых разных творческих областей, поэтому Creative skills competition обещает стать одним из самых значимых событий в творческой индустрии среди представителей профессионального сообщества.По результатам первого соревнования Backpack to the future самым эргономичным и функциональным был признан проект команды Jul. Победившему в конкурсе прототипу предстоит стать одним из элементов униформы для сборной World Skills Russia, которая примет участие в чемпионате мира World Skills International (Абу Даби, ОАЭ, октябрь 2017 г.).В ходе проведения конкурса генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и директор Британской высшей школы дизайна Анастасия Бутрым подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве по организации совместных мероприятий.Соглашение подразумевает объединение усилий для реализации совместных мероприятий в сфере творческих компетенций по стандартам WorldSkills Russia, а также для обмена опытом между экспертными сообществами партнеров. В рамках совместных проектов студенты образовательных программ креативных профессий будут соревноваться по творческим компетенциям, за развитие которых отвечает Британская высшая школа дизайна, а оценка и организация конкурсов будет проводиться по стандартам World Skills Russia.

Британская высшая школа дизайна в Москве является одним из важнейших образовательных центров России, специализируясь на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей и развиваясь на основе тесных партнерских связей с факультетом креативных и культурных индустрий британского университета Хартфордшира.

Фотография с сайта БВШД.