Презентация коллекции Turritópsis Nutricula от кафедры креативных индустрий СПбГЭУ состоится 9 апреля на Новой сцене Александринского театра, сообщают организаторы.

Туритопсис нутрикула – бессмертная медуза, известная тем, что является единственным существом на планете, которое может жить вечно. Она вроде бы прозрачна, но ее не видно насквозь. Смыслы коллекций перетекают из одного в другое. Нежное и пастельное сменяется ярким и однозначным: ясность высказывания и недоговоренность длящегося момента.

В показе участвуют коллекции: Беляевой Анастасии, Бекетовой Вероники, Булатовой Радмилы, Вуец Лилии, Калягина Дениса, Коноваловой Ярославны, Михайловой Анастасии, Плинер Ирины, Удовиченко Полины, Цораевой Ларисы. Художественный руководитель показа – Владимир Бухинник.